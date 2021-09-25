24 сентября 19:30
Колос 0
Ворскла 1
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Шахтер – Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 сентября, 09:35
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Следите в онлайн-режиме за матчем УПЛ между вице-чемпионом страны и новичком элиты на НСК "Олимпийский"
Шахтер и Верес определят сильнейшего на главном стадионе страны
Шахтер и Верес определят сильнейшего на главном стадионе страны

Сегодня донецкий Шахтер и ровненский Верес встретятся в матче 9 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 17:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ШАХТЕР – ВЕРЕС

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Команда Роберто Де Дзерби неоднозначно начала сезон. С одной стороны, дончане не смогли обыграть Минай и Александрию в УПЛ, а также начали групповую стадию Лиги чемпионов с поражения от Шерифа.

С другой же Шахтер собственно сумел выйти в эту самую ЛЧ через непростую квалификацию, а также добыл уверенную победу над Динамо в Суперкубке (3:0).

Нынче "горняки" идут на втором месте в УПЛ, отставая от Динамо на три пункта. Поединок с Вересом пройдет накануне важнейших игр на следующей неделе. Во вторник команда Де Дзерби примет в Интер в матче Лиги чемпионов, а в следующее воскресенье нас ожидает очередное "Класичне" дерби, но уже в рамках чемпионата.

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Верес же может быть доволен стартом сезона в УПЛ. Команда Юрия Вирта добыла лишь одну ничью в первых трех турах, однако серия их 3-х побед подряд позволила ровенской команде закрепиться в середине таблицы. Особенно произвел впечатление гостевой разгром Десны в последнем летнем туре (4:0).

Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом поединка является донецкий Шахтер. Триумф команды Роберто Де Дзерби оценивается коэффициентом 1.20, тогда как на победу Вереса можно поставить за 16.00. Вероятность ничьи составляет 6.50.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Шахтер – Верес будет показан на телеканале Футбол 2, который доступен на сервисе OLL.TV.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П Н

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Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Десна
8
12:12
16
5
Днепр-1
8
13:8
16
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
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Пятница, 24 сентября
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