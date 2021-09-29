28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Баварія

22:00

Динамо

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Баварія – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 вересня, 10:02
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Слідкуйте в онлайн-режимі за поєдинком другого туру групового раунду Ліги чемпіонів у Мюнхені між Баварією і Динамо – відео, фото і коментарі

У середу, 29 вересня, в Мюнхені на "Альянц Арені" проходить матч другого туру Ліги чемпіонів у групі Е. Баварія приймає Динамо. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку.

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Після першого туру Баварія лідирує в групі Е з трьома очками, здобутими завдяки виїзній перемозі над Барселоною з рахунком 3: 0. Динамо ділить друге-третє місця з Бенфікою, з якої зіграло в Києві внічию 0: 0.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

ІНДИКАТИВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

БАВАРІЯ: Нойер; Павар, Зюле, Ернандес, Девіс; Кіммі, Горецький; Гнабрі, Мюллер, Сані; Левандовскі
Не зіграють: Ульрайх (коліно), Толіссо (литковий м'яз)
Під питанням: Коман (серце)

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Гармаш, де Пена; Супряга
Не зіграють: Бесєдін (коліно), Кулач, Рамірес (коронавірус), Буяльський

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ

  • Команди перш зустрічалися 10 разів. Баварія виграла п'ять із цих матчів, Динамо – чотири.
  • У другому груповому етапі Ліги чемпіонів-1999/2000 Баварія перемогла в Мюнхені 2: 1 (переможний гол в кінцівці забив Пауло Сержіо), а в Києві сильніше виявилося Динамо 2: 0 (відзначилися Каха Каладзе і Георгій Деметрадзе). Незважаючи на першу перемогу киян над Баварією з 1977 року, мюнхенський клуб фінішував в групі С на першому місці і вийшов до чвертьфіналу. Динамівці стали третіми за однакової кількості очок з зайняли другу позицію Реалом – майбутнім переможцем турніру – і залишилися за бортом плей-офф.
  • Баварія здолала Динамо в півфіналі ЛЧ-один тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім / 99 завдяки голу Маріо Баслера в матчі-відповіді (загальний рахунок – 4: 3). У першій зустрічі в Києві динамівці вели в рахунку 2: 0 і 3: 1 (дубль в активі Андрія Шевченка), але голи Штефана Еффенберга і Карстена Янкера в останні 12 хвилин принесли Баварії нічию 3: 3.
  • Динамо виграло три з перших чотирьох зустрічей з Баварією, в тому числі в Суперкубку УЄФА-1975, коли Олег Блохін забив єдиний рік в Мюнхені і зробив дубль в матчі-відповіді в Києві.

  • Матч 1975 роки (0: 1) залишається для Баварії єдиним в п'яти зустрічах з Динамо в Мюнхені, коли господарі не змогли виграти.

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн:

У киян молода талановита команда, а Віктор Циганков дуже затребуваний гравець. Динамо дуже глибоко обороняється, буде важливо уникнути контратак киян і якщо наш план буде досягнутий, то ми зможемо реалізувати свій статус фаворита матчу.

Мірча Луческу, головний тренер Динамо:

Баварія виглядає зараз як машина, яка досягає результату й запрограмована на перемоги. В її складі виступають кращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановиті.

Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе і неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу.

Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і у них дійсно високі шанси виграти турнір. Збалансована команда, особливо в фізичному плані, з сильними швидкими гравцями, а також талановитими виконавцями.

Для нас важливо, що ми знаходимося в Лізі чемпіонів, і можемо грати з такими командами. Це наша мрія.

Що стосується травми Буяльського, то це велика втрата . Віталій – один з кращих наших гравців, був лідером у всіх іграх, дуже добре діє в атаці і ще краще – в обороні, робить багато перехоплень. Під час підготовки до матчу з Баварією він був дуже важливим виконавцем для нас.

БАВАРІЯ – ДИНАМО: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики букмекерських контор практично не сумніваються в перемозі Баварії. На вікторію мюнхенців встановлений коефіцієнт 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу наступна:

  • виграш Баварії – 88%
  • нічия – 8%
  • виграш Динамо – 4%
  • найбільш ймовірний рахунок – 3: 0

БАВАРІЯ – ДИНАМО: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції поєдинок Баварія – Динамо в середу, 29 вересня, починаючи з 22:00, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як минулого тижня Динамо грало з Шахтарем за Суперкубок України

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О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
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