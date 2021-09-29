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Нарешті прорвало! Мессі забив перший гол за ПСЖ і засмутив Зінченка (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
29 вересня, 00:33
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Французький Парі Сен-Жермен обіграв Манчестер Сіті в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Одним з героїв зустрічі став Ліонель Мессі, а Зінченко дивився гру з трибуни
Ліонель Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ
Ліонель Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ / Фото: REUTERS

ПСЖ вичавив максимум зі своїх моментів, адже два удари з трьох в створ воріт (шість всього) виявилися результативними! Для порівняння, у Сіті було 16 ударів по воротах і сім – точних, але жоден з них не перетворився на гол.

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Рахунок в матчі вже на 8-й хвилині відкрив Ідрісса Гуйє, а після перерви перевагу парижан подвоїв Ліонель Мессі.

Це був дебютний гол аргентинця за ПСЖ у всіх турнірах. Зумів він це зробити лише в четвертому поєдинку за нову команду. Правда, варто відзначити, що в поточному сезоні Мессі вже пропустив п'ять матчів через різні травми. Роки беруть своє...

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Гольове досягнення Мессі точно не порадувало українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Удвічі йому прикро через те, що він навіть не потрапив в заявку на матч – Зінченко травмований і не допоможе збірній України в жовтні.

Нагадаємо, що в паралельному матчі Шахтар зіграв внічию з Інтером. Шахтар змусив відбиватися чемпіона Італії, але так і не зміг відкрити рахунок.

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О
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ПСЖ ПСЖ ПСЖ
2
1
1
0
3
1
2
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Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
2
Брюгге Брюгге Брю
2
1
1
0
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
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