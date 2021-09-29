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Наконец-то прорвало! Месси забил первый гол за ПСЖ и огорчил Зинченко (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
29 сентября, 00:33
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Французский Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Одним из героев встречи стал Лионель Месси, а Зинченко смотрел игру с трибуны
Лионель Месси открыл счет своим голам за ПСЖ
Лионель Месси открыл счет своим голам за ПСЖ / Фото: REUTERS

ПСЖ выжал максимум из своих моментов, ведь два удара из трех в створ ворот (шесть всего) оказались результативными! Для сравнения, у Сити было 16 ударов по воротам и семь – точных, но ни один из них не превратился в гол.

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Счет в матче уже на 8-й минуте открыл Идрисса Гуйе, а после перерыва преимущество парижан удвоил Лионель Месси.

Это был дебютный гол аргентинца за ПСЖ во всех турнирах. Сумел он это сделать лишь в четвертом поединке за новую команду. Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне Месси уже пропустил пять матчей из-за различных травм. Годы берут свое…

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Голевое достижение Месси точно не порадовало украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко. Вдвойне ему обидней из-за того, что он даже не попал в заявку на матч – Зинченко травмирован и не поможет сборной Украины в октябре.

Напомним, что в параллельном матче Шахтер сыграл вничью с Интером. Шахтер заставил отбиваться чемпиона Италии, но так и не смог открыть счет.

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