Шериф Вернидуба пожартував над Реалом після перемоги в Мадриді

Команда з Тирасполя, очолювана українським тренером, потролила найтитулованіший клуб світу, сенсаційно здолавши його на "Сантьяго Бернабеу"

Шериф поцупив корону у Реала / Фото: Reuters, Instagram

Після виїзної перемоги над Реалом 2:1, що стала головною сенсацією нинішньої Ліги чемпіонів, Шериф дозволив собі посміятися над "Королівським клубом" ще й у соцмережах.

У себе в Instagram команда з Тирасполя опублікувала власний логотип, до якого додала корону – таку ж, як на емблемі мадридського Реала.

"NO COMMENTS", – написали в Шерифі.

Реклама

Відзначимо, що після двох турів Ліги чемпіонів Шериф, очолюваний українським тренером Юрієм Вернидубом, несподівано лідирує в групі D.

Реклама

Обігравши Шахтар (2:0) і Реал (2:1), команда з Тирасполя набрала шість очок і стала реальним претендентом на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Третю-четверту сходинки в квартеті ділять Шахтар і Інтер, які напередодні зіграли в Києві внічию 0:0.