Шахтар втрачає зіркового форварда і очки в матчі з Інтером

Шахтар і Інтер поділили очки в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" більше володіли м'ячем, але чемпіон Італії вистояв в Києві і везе додому нічию

Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS

Шахтар почав матч активніше і створив перший небезпечний момент в матчі – Соломон пробив поруч зі штангою. Ми вели онлайн матчу Шахтар – Інтер .

Однак потім основний форвард "гірників" Лассіна Траоре в ігровій ситуації отримав серйозну травму. Захисник Інтера Дамфріс не встояв на ногах в боротьбі з гравцем Шахтаря і всією своєю вагою впав йому на праву ногу, яка вигнулась неприродним чином.

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Втрата забивного форварда змішала всі карти Роберто де Дзербі. "Гірникам" знадобився деякий час, щоб прийти в себе. Втім, Інтер за цей час відзначився лише пострілом Баррелли в поперечину.

Після перерви перевага "гірників" тільки посилилося. Молодь Де Дзербі раз по раз розривала оборону Інтера, але для вирішального удару не вистачало якоїсь дещиці.

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Ближче всіх до забитого м'яча був Педрінйо, коли після прострілу від Додо пробивав майже з лінії воротарського, але захисник вчасно вставив ногу і перевів м'яч на кутовий.

У кінцівці зустрічі Шахтар зробив ще кілька спроб вирвати перемогу, а Інтер відверто затягував час, хоча на останніх секундах ледь не відкрив рахунок, але два поспіль неймовірних сейва у виконанні Андрія Пятова зберегли ворота в недоторканності – 0:0.