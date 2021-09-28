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Шахтар втрачає зіркового форварда і очки в матчі з Інтером

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 вересня, 21:38
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Шахтар і Інтер поділили очки в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" більше володіли м'ячем, але чемпіон Італії вистояв в Києві і везе додому нічию
Шахтар і Інтер поділили очки у Києві
Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS

Шахтар почав матч активніше і створив перший небезпечний момент в матчі – Соломон пробив поруч зі штангою. Ми вели онлайн матчу Шахтар – Інтер .

Однак потім основний форвард "гірників" Лассіна Траоре в ігровій ситуації отримав серйозну травму. Захисник Інтера Дамфріс не встояв на ногах в боротьбі з гравцем Шахтаря і всією своєю вагою впав йому на праву ногу, яка вигнулась неприродним чином.

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Втрата забивного форварда змішала всі карти Роберто де Дзербі. "Гірникам" знадобився деякий час, щоб прийти в себе. Втім, Інтер за цей час відзначився лише пострілом Баррелли в поперечину.

Після перерви перевага "гірників" тільки посилилося. Молодь Де Дзербі раз по раз розривала оборону Інтера, але для вирішального удару не вистачало якоїсь дещиці.

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Ближче всіх до забитого м'яча був Педрінйо, коли після прострілу від Додо пробивав майже з лінії воротарського, але захисник вчасно вставив ногу і перевів м'яч на кутовий.

У кінцівці зустрічі Шахтар зробив ще кілька спроб вирвати перемогу, а Інтер відверто затягував час, хоча на останніх секундах ледь не відкрив рахунок, але два поспіль неймовірних сейва у виконанні Андрія Пятова зберегли ворота в недоторканності – 0:0.

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1
1
0
0
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0
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Пропущені 0
Різниця 2
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2
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1
1
0
0
1
0
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Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
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Результати останніх матчів: Н П

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О
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25
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Шахтар
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22
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