Шахтер теряет звездного форварда и очки в матче с Интером

Шахтер и Интер поделили очки в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" больше владели мячом, но чемпион Италии выстоял в Киеве и увез домой ничью

Шахтер и Интер поделили очки в Киеве / Фото: REUTERS

Шахтер начал матч активнее и создал первый опасный момент в матче – Соломон пробил рядом со штангой. Мы вели онлайн матча Шахтер – Интер.

Однако затем основной форвард "горняков" Лассина Траоре в игровой ситуации получил серьезную травму. Защитник Интера Дамфрис не устоял на ногах в борьбе с игроком Шахтера и всем своим весом упал ему на правую ногу, которая выгнулась неестественным образом.

Реклама

Потеря забивного форварда смешала все карты Роберто де Дзерби. "Горнякам" понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Впрочем, Интер за это время отметился лишь выстрелом Барреллы в перекладину.

После перерыва преимущество горняков только усилилось. Молодежь Де Дзерби раз за разом разрывала оборону Интера, но для решающего удара не хватало какой-то малости.

Реклама

Ближе всех к забитому мячу был Педриньо, когда после прострела от Додо пробивал почти с линии вратарской, но защитник вовремя вставил ногу и перевел мяч на угловой.

В концовке встречи Шахтер предпринял еще несколько попыток вырвать победу, а Интер откровенно тянул время, хотя на последних секундах едва не открыл счет, но два подряд невероятных сейва в исполнении Андрея Пятова сохранили ворота в неприкосновенности – 0:0.