Присипляє пильність: Луческу нахвалює Баварію перед матчем Ліги чемпіонів

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу напередодні завтрашнього матчу проти Баварії в другому турі Ліги чемпіонів оцінив силу німецького гранда

Мірча Луческу - про матч проти Баварії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На передматчевій прес-конференції Луческу відповів на два ключових питання. Матч Баварія – Динамо відбудеться в середу, 29 вересня, на "Альянц Арені", початок – о 22:00.

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Про силу Баварії

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Баварія виглядає зараз як машина, яка досягає результату та запрограмована на перемоги. У її складі виступають найкращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановиті.

Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе й неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу.

Луческу вважає Баварію найсильнішою командою в Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

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Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і в них дійсно високі шанси виграти турнір. Збалансована команда, особливо у фізичному плані, із потужними швидкими гравцями, а також талановитими виконавцями.

Для нас важливо, що ми знаходимося в Лізі чемпіонів, і можемо грати з такими командами. Це наша мрія.

Про відсутність Буяльського

Це велика втрата. Це один із найкращих наших гравців, був лідером у всіх іграх, дуже добре діє в атаці й ще краще – обороні, робить багато перехоплень. Під час підготовки до матчу з Баварією він був дуже важливим виконавцем для нас.

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