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У віп-ложу страшно зайти: цікаві гості матчу Шахтар – Інтер

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 вересня, 21:11
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Поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і італійським Інтером відвідало багато знаменитостей
Усик і Беленюк відвідали матч Шахтаря в Лізі чемпіонів
Усик і Беленюк відвідали матч Шахтаря в Лізі чемпіонів

Зустріч проходила в Києві в НСК "Олімпійський". Трансляція матчу Шахтар – Інтер є на нашому сайті.

Читайте також: Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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У віп-ложі "Олімпійського" помітили забійний дует – олімпійського чемпіона і чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюк, а також олімпійського чемпіона і чемпіона світу з боксу в двох вагових категоріях Олександра Усика.

Парочка сиділа під теплими пледами та про щось розмовляла з серйозними обличчями. Можливо, обговорювали жахливу травму форварда Шахтаря Лассіни Траоре.

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Додамо, що недалеко від Усика за матчем спостерігав легенда Шахтаря, а нині директор клубу з футболу Даріо Срна. Боксер навіть перекинувся кількома фразами з хорватом.

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