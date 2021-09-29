28 сентября 19:45
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Бешикташ 0
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Интер 0
28 сентября 22:00
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Манчестер Сити 0
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Брюгге 2
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Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
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Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
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Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
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Шериф Вернидуба пошутил над Реалом после победы в Мадриде

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
29 сентября, 08:24
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Команда из Тирасполя, возглавляемая украинским тренером, потроллила самый титулованный клуб мира, сенсационно одолев его на "Сантьяго Бернабеу"
Шериф украл корону у Реала
Шериф украл корону у Реала / Фото: Reuters, Instagram

После выездной победы над Реалом 2:1, ставшей главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов, Шериф позволил себе посмеяться над "Королевским клубом" еще и в соцсетях.

У себя в Instagram команда из Тирасполя опубликовала собственный логотип, к которому добавила корону – такую же, как на эмблеме мадридского Реала.

"NO COMMENTS", – написали при этом в Шерифе.

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Отметим, что после двух туров Лиги чемпионов Шериф, возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, неожиданно лидирует в группе D.

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Обыграв Шахтер (2:0) и Реал (2:1), команда из Тирасполя набрала шесть очков и стала реальным претендентом на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье-четвертое места в квартете делят Шахтер и Интер, накануне сыгравшие в Киеве вничью 0:0.

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И
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
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1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
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4
1
3
6
Забитые 4
Пропущеные 1
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Результаты последних матчей: В В
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Реал Реал Реа
2
1
0
1
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3
Забитые 2
Пропущеные 2
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Результаты последних матчей: П В
3
Интер Интер Инт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
2
0
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Забитые 0
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1
Динамо
9
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25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
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11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
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8
11
Ингулец
9
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8
12
Рух
9
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8
13
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6
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