Шериф Вернидуба пошутил над Реалом после победы в Мадриде

После выездной победы над Реалом 2:1, ставшей главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов, Шериф позволил себе посмеяться над "Королевским клубом" еще и в соцсетях.
У себя в Instagram команда из Тирасполя опубликовала собственный логотип, к которому добавила корону – такую же, как на эмблеме мадридского Реала.
"NO COMMENTS", – написали при этом в Шерифе.
Отметим, что после двух туров Лиги чемпионов Шериф, возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, неожиданно лидирует в группе D.
Обыграв Шахтер (2:0) и Реал (2:1), команда из Тирасполя набрала шесть очков и стала реальным претендентом на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Третье-четвертое места в квартете делят Шахтер и Интер, накануне сыгравшие в Киеве вничью 0:0.
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