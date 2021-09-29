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28 вересня 22:00
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28 вересня 22:00
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Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Вернидуб привіз із Мадрида футболку найкращого гравця світу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 12:38
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У столиці Іспанії український тренер Юрій Вернидуб із Шерифом не тільки здобув сенсаційну перемогу над Реалом, але і обзавівся дорогим подарунком для свого онука
Команда Вернидуба - топ-сенсація ЛЧ
Команда Вернидуба - топ-сенсація ЛЧ / Фото: Getty Images

Після приголомшливої перемоги над Реалом 2:1 тренер молдовського Шерифа Юрій Вернидуб повернувся до Тирасполя не з порожніми руками. 55-річний український фахівець привіз футболку півзахисника "Королівського клубу" – найкращого футболіста світу-2018 хорвата Луки Модрича.

"Андрій Лунін (другий воротар Реала), з яким я працював у луганській Зорі, пішов і домовився з Модричем", – розповів Юрій Вернидуб, який свого часу називався кандидатом у наставники київського Динамо, але так його і не очолив.

Відзначимо, що про футболку Модрича Вернидуба перед матчем із Реалом попросив онук. Бажання хлопчика виконане!

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Нагадаємо, після виїзної перемоги над Реалом 2:1, що стала головною сенсацією нинішньої Ліги чемпіонів, Шериф дозволив собі посміятися над "Королівським клубом" ще й у соцмережах.

У себе в Instagram команда з Тирасполя опублікувала власний логотип, до якого додала корону – таку ж, як на емблемі мадридського Реала.

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Після двох турів Ліги чемпіонів Шериф, очолюваний Юрієм Вернидубом, несподівано лідирує в групі D.

Обігравши Шахтар (2:0) і Реал (2:1), команда з Тирасполя набрала шість очок і стала реальним претендентом на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Третю-четверту сходинки в квартеті ділять Шахтар і Інтер, які напередодні зіграли в Києві внічию 0:0.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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Динамо

3 жовт

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
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