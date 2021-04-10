Русский
$ 27,98
33,23

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він кращий бомбардир

10 квітня, 11:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Португалець зумів відкрити рахунок своїм голам в ЛЧ тільки до кінця третього десятка матчів

Рівно 14 років тому, 10 квітня 2007 року, кращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду забив свій перший гол в турнірі. Сталася це історична подія в поєдинку в 1/4 фіналу, в якому Манчестер Юнайтед вдома обіграв Рому з рахунком 7:1, а сам португалець оформив дубль.

Реклама

Читайте також: Роналду не доганяє Мессі: рейтинг зарплат в футболі Італії та Іспанії

Ви будете здивовані, але Роналду для першого гола в Лізі чемпіонів знадобилося 27 матчів! Дебютувавши в турнірі в 2003 році, Роналду за майже чотири роки зумів записати на свій рахунок лише вісім результативних передач. У тому сезоні Кріштіану забив ще один м'яч, а потім почалося...

Сім раз Роналду вигравав гонку бомбардира за підсумками сезону, а в розіграші 2013/14 років португалець встановив рекорд, забивши 17 м'ячів!

В тренді
Москва слухає гімн України! Харків'янка виграла чемпіонат Європи, обійшовши двох росіянок
Реклама

На цей момент на рахунку Роналду 134 голи (+1 в кваліфікації) в матчах Ліги чемпіонів з урахуванням кваліфікації. При цьому, 105 з них португалець забив у складі мадридського Реала. Він на 15 м'ячів випереджає свого найближчого переслідувача Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, що недавно Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу. Португалець довів число своїх голів до 770 в кар'єрі і оголосив себе новим королем результативності всіх часів.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналу
Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
Два Зінченка в Манчестер Сіті:
Два Зінченка в Манчестер Сіті: "містяни" уклали угоду із зіркоюФутбол
Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонів
Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світу
Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світуФутбол
Реванш за фінал! Дубль Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Баварією
Реванш за фінал! Дубль Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над БаварієюЛіга чемпіонів 2020/21
Гра з вогнем обернулася пожежею: МанСіті вирвав перемогу у Боруссії на останніх хвилинах
Гра з вогнем обернулася пожежею: МанСіті вирвав перемогу у Боруссії на останніх хвилинахЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти