14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він кращий бомбардир

Рівно 14 років тому, 10 квітня 2007 року, кращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду забив свій перший гол в турнірі. Сталася це історична подія в поєдинку в 1/4 фіналу, в якому Манчестер Юнайтед вдома обіграв Рому з рахунком 7:1, а сам португалець оформив дубль.

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Ви будете здивовані, але Роналду для першого гола в Лізі чемпіонів знадобилося 27 матчів! Дебютувавши в турнірі в 2003 році, Роналду за майже чотири роки зумів записати на свій рахунок лише вісім результативних передач. У тому сезоні Кріштіану забив ще один м'яч, а потім почалося...

Сім раз Роналду вигравав гонку бомбардира за підсумками сезону, а в розіграші 2013/14 років португалець встановив рекорд, забивши 17 м'ячів!

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На цей момент на рахунку Роналду 134 голи (+1 в кваліфікації) в матчах Ліги чемпіонів з урахуванням кваліфікації. При цьому, 105 з них португалець забив у складі мадридського Реала. Він на 15 м'ячів випереджає свого найближчого переслідувача Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, що недавно Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу. Португалець довів число своїх голів до 770 в кар'єрі і оголосив себе новим королем результативності всіх часів.

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