Одноклубник Малиновського образився на Роналду. Що накоїв зірковий футболіст

Захисник італійської Аталанти Робін Госенс, незважаючи на свій далеко не пенсійний вік, готує до видання автобіографію. Називається вона "Мрії того варті". Зокрема, 26-річний німецький футболіст описав момент, як просив сувенір у Кріштіану Роналду й отримав відмову. До речі, недавно повідомляли, що Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку в Аталанті.
Історію про спілкування з португальцем розповів сайт Goal.com. Після гри Ювентуса з Аталантою Робін підійшов до Кріштіану і попросив його футболку, бажаючи втілити в реальність свою давню мрію. Однак той навіть не глянув у бік Госенса й коротко відповів "ні".
Захисник "Аталанти" Робін Госенс / Фото: Reuters
За словами гравця збірної Німеччини, відмова кумира розтрощила його дух:
"Мені стало соромно і я почервонів, відчувши себе маленьким. Цей момент з тих, коли відбувається щось неприємне й ви озираєтеся, щоб побачити, чи не помітив хтось, що трапилося. Тому я спробував приховати те, що сталося".
Цікаво дізнатися про реакцію Кріштіану на цей епізод. Можливо, мегапопулярний форвард Ювентуса після розголошення історії захоче-таки виправити ситуацію.
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters
Днями Малиновський став героєм матчу чемпіонату Італії.
Дивіться, як Робін не скористався моментом в матчі Ліги чемпіонів проти Реала:
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