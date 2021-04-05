Одноклубник Малиновского обиделся на Роналду. Что натворил знаменитый футболист

Португалец не захотел подарить немцу Госенсу свою футболку после матча

Защитник итальянской Аталанты Робин Госенс, несмотря на свой далеко не пенсионный возраст, готовит к изданию автобиографию. Называется она "Мечты того стоят". В частности, 26-летний немецкий футболист описал момент, как просил сувенир у Криштиану Роналду и получил отказ. Кстати, недавно писали, что Манчестер Сити нашел замену для Зинченко в Аталанте.

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Историю об общении с португальцем рассказал сайт Goal.com. После игры Ювентуса с Аталантой Робин подошел к Криштиану и попросил его футболку, желая воплотить в реальность свою давнюю мечту. Однако тот даже не взглянул в сторону Госенса и коротко ответил "нет".

Защитник "Аталанты" Робин Госенс / Фото: Reuters

По словам игрока сборной Германии, отказ кумира сокрушил его дух:

"Мне стало стыдно и я покраснел, почувствовав себя маленьким. Этот момент из тех, когда происходит что-то неприятное, и вы оглядываетесь, чтобы увидеть, не заметил ли кто-то случившееся. Поэтому я попытался скрыть то, что произошло".

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Интересно узнать о реакции Криштиану на этот эпизод. Возможно, мегапопулярный форвард Ювентуса после разглашения истории захочет-таки исправить ситуацию.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

На днях Малиновский стал героем матча чемпионата Италии.

Смотрите, как Робин не воспользовался моментом в матче Лиги чемпионов против Реала:

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