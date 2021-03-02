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"Манчестер Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского

2 марта, 07:00

Олег Люлька Олег Люлька

Английский клуб намерен подписать Госенса из "Аталанты" и за хорошие деньги расстаться с украинцем

"Манчестер Сити" подыскал замену Александру Зинченко в качестве левого защитника. Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола намерен заполучить на эту позицию одноклубника Руслана Малиновского по "Аталанте" – Робина Госенса.

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Как сообщает TMW, английский клуб запрашивал информацию по Госенсу в январе. А трансфер может состояться ближайшим летом.

Госенсу – 26 лет. Играет за сборную Германии, но также у него есть паспорт Нидерландов. В этом сезоне Робин провел 20 матчей в Серии А, забив 8 мячей и сделав 4 результативные передачи – очень серьезная статистика!

Ввиду желания заполучить Госенса, "МанСити" готов рассмотреть предложения по Александру Зинченко и, в случае достойной финансовой компенсации, расстаться с украинцем.

Госенс и Зинченко
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Госенс и Зинченко / Фото: Reuters

По данным Transfermarkt, покупал "Манчестер Сити" Зинченко у "Уфы" в 2016-м за два млн евро, а сейчас стоимость украинца оценивается аналитиками в десять раз дороже.

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Ранее в медиа сообщали об интересе к Зинченко со стороны "Наполи", "Вулверхэмптона", "Ювентуса" и других клубов.

Напомним, на днях Зинченко обыграл команду Ярмоленко в "украинском" дерби АПЛ.

При этом Зинченко занял первое место по владению мячом среди 27 футболистов, участвовавших в субботнем поединке.

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Смотрите, как Зинченко забивает за сборную Украины

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Манчестер Сити Аталанта Александр Зинченко Робин Госенс
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