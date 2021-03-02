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"Манчестер Сіті" знайшов заміну для Зінченка в команді Маліновського

2 березня, 07:00

Олег Люлька Олег Люлька

Англійський клуб має намір підписати Госенса з "Аталанти" і за хороші гроші розлучитися з українцем

"Манчестер Сіті" підшукав заміну Олександру Зінченку. Тренер "городян" Хосеп Гвардіола має намір отримати на позицію лівого захисника одноклубника Руслана Маліновського по "Аталанті" – Робіна Госенса.

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Як повідомляє TMW, лондонський клуб уже робив запит щодо Госенса в січні. А трансфер може відбутися цього літа.

Госенсу – 26 років. Грає за збірну Німеччини, але також у нього є паспорт Нідерландів. Цього сезону Робін провів 20 матчів у Серії А, забивши 8 м'ячів і зробивши 4 результативні передачі – дуже серйозна статистика!

З огляду на бажання переманити Госенса, "МанСіті" готовий розглянути пропозиції щодо Олександра Зінченка і, в разі гідної фінансової компенсації, розлучитися з українцем.

Госенс і Зінченко
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Госенс і Зінченко / Фото: Reuters

За даними Transfermarkt, купував "Манчестер Сіті" Зінченка в "Уфи" 2016-го за два млн євро, а зараз вартість українця оцінюється аналітиками в десять разів дорожче.

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Раніше в медіа повідомляли про інтерес до Зінченка з боку "Наполі", "Вулвергемптона", "Ювентуса" та інших клубів.

Нагадаємо, днями Зінченко обіграв команду Ярмоленка в "українському" дербі АПЛ.

При цьому Зінченко посів перше місце за володінням м'ячем серед 27 футболістів, які брали участь у суботньому поєдинку.

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Дивіться, як Зінченко забиває за збірну України

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Манчестер Сіті Аталанта Олександр Зінченко Робін Госенс
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