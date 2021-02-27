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Зінченко обіграв Ярмоленка в "українському" дербі АПЛ

27 лютого, 16:32

Олег Люлька Олег Люлька

Правда, через травму Ярмоленка не було навіть у заявці на гру. А в активі Зінченка – передгольовий пас

У суботу, 27 лютого, в чемпіонаті Англії відбулося "українське" дербі. "Манчестер Сіті", за який виступає Олександр Зінченко, на своєму полі з рахунком 2:1 виграв у "Вест Гема", найбільш оплачуваним гравцем якого є Андрій Ярмоленко.

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Правда, Ярмоленко навіть не потрапив до заявки "Вест Гема" на цей матч. За словами наставника "молотобійців", Андрій продовжує відновлюватися після травми медіальної зв'язки коліна.

А ось Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" і відіграв весь поєдинок. При цьому Олександр взяв участь в кобмінаціі, яка привела до переможного м'яча у ворота "Вест Гема".

На 68-й хвилині Зінченко віддав передголевой пас на Мареза, який скинув під удар Стоунзу, і центральний захисник "городян" відразу вколотив м'яч у сітку!

Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті
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Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті / Фото: Reuters

Варто відзначити, що "Вест Гем" свій гол господарям забив в епізоді, коли після флангового прострілу м'яч пройшов поміж ніг у Зінченка.

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"Манчестер Сіті" – "Вест Гем" – 2:1
Голи: Діаш, 30, Стоунз, 68 – Антоніо, 43
"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Діаш, Стоунз, Зінченко – де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган (Родрі, 89) – Марез, Агуеро (Жезус, 61), Торрес (Фоден, 64)
"Вест Гем": Рендольф – Діоп, Доусон, Крессвелл – Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Бенрахма, 84) – Форнальс, Лінгард – Антоніо (Бовен, 84)
Попередження: Фернандіньо – Джонсон

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Ця перемога, здобута завдяки голам двох центрбеків, допомогла "МанСіті" закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. З 62 очками команда Гвардіоли на 13 пунктів випереджає "МЮ" і "Лестер", у яких у гра в запасі. "Вест Гем" з 45 балами залишається поки четвертим.

Дивіться, як "МанСіті" виграє в ЛЧ

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чемпіонат Англії Манчестер Сіті Андрій Ярмоленко Вест Хем Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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