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"Манчестер Сіті" – "Вест Гем": онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

27 лютого, 11:54

Олена Павлова Олена Павлова

Зустріч на стадіоні "Етіхад" розпочнеться о 14:30 за київським часом

Хто зупинить "Манчестер Сіті", який рветься до чемпіонства в Англії і вже випереджає земляків з "Юнайтед" на 10 очок? Можливо, сьогодні у 26 турі це зробить "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка, який сподівається завершити сезон в трійці призерів. Матч на стадіоні "Етіхад" розпочнеться о 14:30. А наш сайт проведе цікаву онлайн-трансляцію з усіма подробицями, яскравими фото і відео.

"МАНЧЕСТЕР СІТІ" – "ВЕСТ ГЕМ"

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У якій формі команди

Переможна серія "Манчестер Сіті" становить вже 19 матчів. Команди Хосепа Гвардіоли на цьому тижні вже виграла у менхенгладбахської "Боруссії" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 2:0, покинувши поле без пропущених м'ячів. У "МанСіті" вже 24 сухих матчі в цьому сезоні, хоча за весь минулий було 23. У команди Зінченко в АПЛ 18 вікторій, 5 нічиїх і 2 поразки, переможна серія з 13 зустрічей і відрив від найближчого конкурента "МЮ" вже в 10 очок.

Бадьоро проводить сезон і "Вест Гем". Підопічні Девіда Мойєса знаходяться на четвертому рядку в Прем'єр-лізі з 45 балами в активі, маючи 13 перемог, 6 нічиїх і 6 поразок. Безпрограшна серія "Вест Гема" в гостях становить вже п'ять матчів. Останній раз "молотобійці" програвали на виїзді два місяці тому. Однак сьогодні через травму не зможуть зіграти Ярмоленко і захисник Артур Масуаку.

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Історія особистих зустрічей

Що прогнозують букмекери

Букмекерські контори однозначним фаворитом вважають команду господарів з Манчестера. На перемогу "МанСіті" можна поставити з коефіцієнтом 1.25, на "Вест Хем" – 13.00, на нічию – 5.80. У зустрічі очікують 2-3 голи, а найвірогідніший рахунок – 2:0 на користь "городян" (коеф. – 5.50).

Де дивитися "МанСіті" – "Вест Хем"

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На українському телебаченні матч покаже телеканал Setanta Sports. Пряма трансляція стартує о 14:30. Також його можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Дивіться, як "МанСіті" грав в Лізі чемпіонів:

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