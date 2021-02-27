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"Манчестер Сити" – "Вест Хэм": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

27 февраля, 11:54

Елена Павлова Елена Павлова

Встреча на стадионе "Этихад" начнется в 14:30 по киевскому времени

Кто остановит "Манчестер Сити", который рвется к чемпионству в Англии и уже опережает земляков из "Юнайтед" на 10 очков? Возможно, сегодня в 26 туре это сделает "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко, который надеется завершить сезон в тройке призеров. Матч на стадионе "Этихад" начнется в 14:30. А наш сайт проведет интереснейшую онлайн-трансляцию со всеми подробностями, яркими фото и видео.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ВЕСТ ХЭМ"

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В какой форме команды

Победная серия "Манчестер Сити" составляет уже 19 матчей. Команды Хосепа Гвардиолы на этой неделе уже выиграла у менхенгладбахской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0, покинув поле без пропущенных мячей. У "МанСити" уже 24 сухих матча в этом сезоне, хотя за весь прошлый было 23. У команды Зинченко в АПЛ 18 викторий, 5 ничьих и 2 поражения, победная серия из 13 встреч и отрыв от ближайшего конкурента "МЮ" уже в 10 очков.

Бодро проводит сезон и "Вест Хэм". Подопечные Дэвида Мойеса находятся на четвертой строчке в Премьер-лиге с 45 баллами в активе, имея 13 побед, 6 ничьих и 6 поражений. Беспроигрышная серия "Вест Хэма" в гостях составляет уже пять матчей. Последний раз "молотобойцы" проигрывали на выезде два месяца назад. Однако сегодня из-за травмы не смогут сыграть Ярмоленко и защитник Артур Масуаку.

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История личных встреч

Что прогнозируют букмекеры

Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают команду хозяев из Манчестера. На победу "МанСити" можно поставить с коэффициентом 1.25, на "Вест Хэм" – 13.00, на ничью – 5.80. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самый вероятный счет – 2:0 в пользу "горожан" (коэф. – 5.50).

Где смотреть "МанСити" – "Вест Хэм"

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На украинском телевидении матч покажет телеканал Setanta Sports. Прямая трансляция стартует в 14:30. Также его можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите, как "МанСити" играл в Лиге чемпионов:

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