Зінченко став найкращим гравцем матчу "МанСіті" – "Вест Гем" за цікавим показником

Олександр Зінченко посів перше місце за володінням м'ячем з-поміж 27 футболістів, які брали участь у суботньому матчі АПЛ "Манчестер Сіті" – "Вест Гем".
Нагадаємо, "МанСіті" обіграв "Вест Гем" 2:1 завдяки передгольовому пасу Зінченка. Правда, зустрітися на полі з Андрієм Ярмоленком йому не вдалося, оскільки той пропускав поєдинок через травму.
Так ось, на частку Зінченка в цьому матчі припало 9,3% володіння м'ячем гравцями обох команд – це пов'язано з тим, що моментами Олександр виконував у цьому поєдинку свою улюблену роль плеймейкера.
При цьому з 97 передач у виконанні українця точними виявилися 88, повідомляє WhoScored.
Лідери за володінням м'ячем у матчі "МанСіті" – "Вест Гем" (2:1)
- Зінченко ("МанСіті") – 9.3%
- Вокер ("МанСіті") – 7.9%
- Фернандіньо ("МанСіті") – 7.8%
- Рубен Діаш ("МанСіті") – 7.1%
- Стоунз ("МанСіті") – 6.7%
До речі, сам Зінченко, коментуючи перемогу над "Вест Гемом" у себе в Instagram, зазначив: "Важливі три очки проти непоступливого опонента. Але ми не рахуємо очки. Ми крокуємо вперед".
З 62 очками "Манчестер Сіті" впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, на 13 пунктів випереджаючи "МЮ" і "Лестер", які мають гру в запасі. "Вест Гем" з 45 балами поки четвертий.
Дивіться, як Зінченко забиває за збірну України
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк