Зінченко став найкращим гравцем матчу "МанСіті" – "Вест Гем" за цікавим показником

Олександр Зінченко посів перше місце за володінням м'ячем з-поміж 27 футболістів, які брали участь у суботньому матчі АПЛ "Манчестер Сіті" – "Вест Гем".

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Нагадаємо, "МанСіті" обіграв "Вест Гем" 2:1 завдяки передгольовому пасу Зінченка. Правда, зустрітися на полі з Андрієм Ярмоленком йому не вдалося, оскільки той пропускав поєдинок через травму.

Так ось, на частку Зінченка в цьому матчі припало 9,3% володіння м'ячем гравцями обох команд – це пов'язано з тим, що моментами Олександр виконував у цьому поєдинку свою улюблену роль плеймейкера.

При цьому з 97 передач у виконанні українця точними виявилися 88, повідомляє WhoScored.

Лідери за володінням м'ячем у матчі "МанСіті" – "Вест Гем" (2:1)

Зінченко ("МанСіті") – 9.3%

Вокер ("МанСіті") – 7.9%

Фернандіньо ("МанСіті") – 7.8%

Рубен Діаш ("МанСіті") – 7.1%

Стоунз ("МанСіті") – 6.7%

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Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті / Фото: Reuters

До речі, сам Зінченко, коментуючи перемогу над "Вест Гемом" у себе в Instagram, зазначив: "Важливі три очки проти непоступливого опонента. Але ми не рахуємо очки. Ми крокуємо вперед".

З 62 очками "Манчестер Сіті" впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, на 13 пунктів випереджаючи "МЮ" і "Лестер", які мають гру в запасі. "Вест Гем" з 45 балами поки четвертий.

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