Маліновський став героєм матчу чемпіонату Італії

Руслан Маліновський став героєм суботнього матчу чемпіонату Італії, в якому його Аталанта вдома обіграла Удінезе 3:2. Український півзахисник відзначився двома гольовими передачами.

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Після асисту Маліновського свій другий в цій зустрічі м'яч забив Мюріель, також з передачі Руслан ворота гостей вразив Сапата.

Аталанта – Удінезе – 3:2

Голи: Мюріель, 19, 43, Сапата, 61 – Перрейра, 45, Ларсен, 71

Огляд матчу Аталанта – Удінезе (3:2)

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Маліновський в поєдинку з Удінезе був замінений на 78-й хвилині на Меле.

Відзначимо, що тепер в активі українця – 13 голів і 13 асистів в 77 матчах за Аталанту, що посідає третє місце в Серії А.

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Додамо, що за гру з Удінезе автор двох асистів Маліновський отримав від аналітиків WhoScored оцінку 8,1 – вище тільки у автора гольового дубля Мюріеля.

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