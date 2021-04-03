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Роналду розплакався після дербі. Схоже, його все дістало

3 квітня, 23:33

Олег Люлька Олег Люлька

Кріштіану забив, але цього вистачило всього лише для нічиєї в грі з однією з найгірших команд Італії

Ювентус ледве врятувався від поразки в туринському дербі з аутсайдером Серії А Торіно, яке завершилося з рахунком 2:2. Одне очко в цьому матчі "Старій сеньйорі" приніс гол головою у виконанні Кріштіану Роналду, який був зарахований після перегляду VAR.

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Незважаючи на цей гол, після матчу засмучений Роналду розплакався як дитина. Його втішали гравці Торіно. Видно, Кріштіану дістало терпіти невдачі з Юве, ось він і зірвався.

Влітку чекаємо на Крішті в ПСЖ. Або знову в Реалі.

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Відзначимо, що Ювентус залишається за межами провідної трійки в Серії А, поступаючись двома очками Аталанті Руслана Маліновського. Яка вже тут боротьба за чемпіонство!

Огляд матчу Торіно – Ювентус (2:2)

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Торіно – Ювентус – 2:2
Голи: Санабрія, 27, 46 – К'єза, 13, Роналду, 81

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Додамо, що перед грою з Торіно фанати Ювентуса вирішили підбадьорити свою команду банером такого змісту: "Вас хвилюють тільки соціальні мережі, спонсори і мільйони. Зосередьтеся на дербі. Покажіть яйця".

Але заклик ультрас Ювентуса особливого ефекту, як бачимо, не мав.

Роналду

Роналду / Фото: Reuters

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чемпіонат Італії Кріштіану Роналду Ювентус ТУрин Торино

Джерело: Сегодня|Спорт

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