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14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир

10 апреля, 11:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец сумел открыть счет своим голам в ЛЧ только к концу третьего десятка матчей

Ровно 14 лет назад, 10 апреля 2007 года, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил свой первый гол в турнире. Случилось это историческое событие в поединке в 1/4 финала, в котором Манчестер Юнайтед дома обыграл Рому со счетом 7:1, а сам португалец оформил дубль.

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Вы будете удивлены, но Роналду для первого гола в Лиге чемпионов понадобилось 27 матчей! Дебютировав в турнире в 2003 году, Роналду за почти четыре года сумел записать на свой счет только восемь результативных передач. В том сезоне Криштиану забил еще один мяч, а затем началось…

Семь раз Роналду выигрывал бомбардирскую гонку по итогам сезона, а в розыгрыше 2013/14 годов португалец установил рекорд, наколотив 17 мячей!

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На данный момент на счету Роналду 134 гола (+1 в квалификации) в матчах Лиги чемпионов с учетом квалификации. При этом, 105 из них португалец забил в составе мадридского Реала. Он на 15 мячей опережает своего ближайшего преследователя Лионеля Месси.

Напомним, что недавно Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Португалец довел число своих голов до 770 в карьере и объявил себя новым королем результативности всех времен.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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Лига чемпионов Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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