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Пылкая куколка! Невеста Роналду выбрала к лету невероятный купальник

8 апреля, 21:32

Елена Павлова Елена Павлова

Джорджина Родригес восхитила своих поклонников со всех уголков Земли

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес готовится к новому пляжному сезону и уже запасается эффектными купальниками. Подписчики нашли в модели знойной испанки мотивы Востока, Северной Африки и даже Мексики.

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"Пылкая", "Кукла", "Шикарная", "Идеальная", "Сокровище", "Люблю тебя", – писали Родригес восхищенные поклонники со всех уголков Земли. Очень много фоловеров оказалось у Джорджины в арабских странах.

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Ранее Джорджина рассказала, что ей было стыдно тренироваться рядом с Роналду. Напомним, что Роналду познакомился с Родригес в 2016 году в бутике Мадрида, где работала девушка. Бывшая танцовщица родила футболисту дочь и вместе с ним воспитывает еще троих его детей.

Также недавно Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала. Девушка Роналду сфотографировалась в откровенном образе. Всего за несколько часов фото собрало более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев.

Смотрите, как тренируется невеста Роналду

Джорджина Родригес – тренировка Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Криштиану Роналду купальник WAGs Джорджина Родригес
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