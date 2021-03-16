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Уморительный рэп от детей Роналду: так за футболиста еще не радовались

16 марта, 10:17

Елена Павлова Елена Павлова

Видео с танцами выложила невеста нападающего Джорджина

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила смешное видео с детьми португальского футболиста и поздравила его с новым статусом. На днях Роналду объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Заявление прозвучало после того, как 14 марта форвард "Ювентуса" забил три мяча "Кальяри" и довел число своих голов до 770 в карьере.

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"Гордимся папой. Лучший бомбардир в истории. Мы любим тебя, Криштиану", – подписала Джорджина видео в Instagram, на котором трое младших детей танцуют и читают рэп, смешно поднимая руки вверх и показывая свою силу

Ранее Роналду сделал первый пост после провала в Лиге чемпионов. Куча слов, но главное – фото.

Также Джорджина рассказала, что ей было стыдно тренироваться рядом с Роналду. Напомним, что Роналду познакомился с Родригес в 2016 году в бутике Мадрида, где работала девушка. Бывшая танцовщица родила футболисту дочь и вместе с ним воспитывает еще троих его детей.

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Смотрите, как Роналду оформил рекорд

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видео дети Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес
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