Уморительный рэп от детей Роналду: так за футболиста еще не радовались

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила смешное видео с детьми португальского футболиста и поздравила его с новым статусом. На днях Роналду объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Заявление прозвучало после того, как 14 марта форвард "Ювентуса" забил три мяча "Кальяри" и довел число своих голов до 770 в карьере.

Реклама

Читайте также: "Ювентус" – мафия! Роналду шипами разодрал лицо вратарю до крови, но его не удалили

"Гордимся папой. Лучший бомбардир в истории. Мы любим тебя, Криштиану", – подписала Джорджина видео в Instagram, на котором трое младших детей танцуют и читают рэп, смешно поднимая руки вверх и показывая свою силу

Ранее Роналду сделал первый пост после провала в Лиге чемпионов. Куча слов, но главное – фото.

Также Джорджина рассказала, что ей было стыдно тренироваться рядом с Роналду. Напомним, что Роналду познакомился с Родригес в 2016 году в бутике Мадрида, где работала девушка. Бывшая танцовщица родила футболисту дочь и вместе с ним воспитывает еще троих его детей.

Реклама

Смотрите, как Роналду оформил рекорд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама