Первый пост Роналду после провала в ЛЧ. Куча слов, но главное – фото

На снимке невидимая сила держит Криштиану, но он все равно вырывается. Вопрос, куда – в "Реал" или "ПСЖ"?

Четыре дня Криштиану Роналду молчал после того, как его "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей "Порту". И вот 36-летний обладатель пяти "Золотых мячей" заговорил.

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Нет-нет, Роналду не стал комментировать слухи о своем возвращении в "Реал". Но дал понять, что фиаско в противостоянии с "Порту" его не сломает.

"Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и крепко вы встанете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на "Кальяри", на борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и на всем, чего мы еще можем добиться в этом сезоне. Это правда, что прошлое принадлежит музеям. Но, к счастью, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха", – написал Криштиану Роналду у себя в Instagram.

При этом свой пафосный спич футболист сопроводил символическим фото: на нем Криштиану словно конь, на которого набросили лассо, но он все равно несется вперед.

Похоже, Роналду и вправду не против сбросить с себя "лассо" в виде контракта с "Ювентусом" и перебраться не то в "ПСЖ", не то в "Реал".

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Смотрите, как Роналду вылетел из ЛЧ от "Порту"

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