"Мне было стыдно тренироваться рядом с Роналду": откровения невесты футболиста

Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, недавно призналась, как считала деньги, чтобы их хватило до конца месяца. А теперь рассказала о своих взаимоотношениях с футболистом.

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"Могу сказать, что я многому у него научилась. Криштиану помогает, учит и мотивирует меня, когда это необходимо. Если честно, сначала мне было стыдно тренироваться рядом с ним. Это же Криштиану Роналду! Но потом все изменилось. Он – мое вдохновение.

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Криштиану – отличный отец и заботливый семьянин. Лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала. Криштиану очень самокритичен и ответственен. Он обожает то, чем занимается. Идеальное сочетание. Он меня полностью удивил и покорил этими качествами", – приводит слова Джорджины Football Italia.

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Напомним, что Роналду познакомился с Джорджиной в 2016 году в бутике Мадрида, где работала девушка. Родригес родила футболисту дочь и вместе с ним воспитывает еще троих его детей.

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