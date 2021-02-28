"Мені було соромно тренуватися поруч з Роналду": одкровення нареченої футболіста

Джорджина Родрігес, наречена форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, недавно зізналася, як рахувала гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця. А тепер розповіла про свої стосунки з футболістом.

Реклама

"Можу сказати, що я багато чого в нього навчилася. Кріштіану допомагає, вчить і мотивує мене, коли це необхідно. Якщо чесно, спочатку мені було соромно тренуватися поруч з ним. Це ж Кріштіану Роналду! Але потім все змінилося. Він – моє натхнення.

Читайте також: Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі

Кріштіану – чудовий батько і турботливий сім'янин. Найкращий чоловік, про якого я коли-небудь мріяла. Кріштіану дуже самокритичний і відповідальний. Він обожнює те, що робить. Ідеальне поєднання. Він мене повністю здивував і підкорив цими рисами" , – наводить слова Джорджини Football Italia.

Реклама

Нагадаємо, що Роналду познайомився з Джорджиною в 2016 році в бутику Мадрида, де працювала дівчина. Родрігес народила футболістові доньку і разом з ним виховує ще трьох його дітей.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама