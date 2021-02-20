"Рахувала гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця": одкровення нареченої Роналду

Джорджина Родрігес, наречена одного з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, розповіла про своє ставлення до грошей.

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"Тепер я можу допомагати іншим, і це мені подобається найбільше. Я також знаю, що значить починати з самих низів і підраховувати гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця. Це правда, що я не завжди сяяла своєю красою, але я завжди була щаслива", – зізналася Джорджина.

Нагадаємо, що наприкінці січня Джорджині виповнилося 27 років. А потім в італійських ЗМІ з'явилися подробиці відпочинку пари. Виявилося, Кріштіану і Джорджина побували на гірськолижному курорті, який знаходиться в "помаранчевій зоні". Вони сховалися в готелі, який офіційно закритий. Але під час прогулянок і катання по снігу їх зняли на фото і відео. Незабаром, правда, кадри видалили, але було пізно. Роналду загрожує штраф за порушення карантину.

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