Кумедний реп від дітей Роналду: так за футболіста ще не раділи

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес виклала смішне відео з дітьми португальського футболіста і привітала його з новим статусом. Днями Роналду оголосив, що перевершив Пеле і став кращим бомбардиром в історії футболу. Заява прозвучала після того, як 14 березня форвард "Ювентуса" забив три м'ячі "Кальярі" і довів число своїх голів до 770 в кар'єрі.

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"Пишаємося татом. Кращий бомбардир в історії. Ми любимо тебе, Кріштіану", – підписала Джорджина відео в Instagram, на якому троє молодших дітей танцюють і читають реп, смішно піднімаючи руки вгору і показуючи свою силу

Раніше Роналду зробив перший пост після провалу в Лізі чемпіонів. Купа слів, але головне – фото.

Також Джорджина розповіла, що їй було соромно тренуватися поруч з Роналду. Нагадаємо, що Роналду познайомився з Родрігес у 2016 році в бутіку Мадрида, де працювала дівчина. Колишня танцівниця народила футболістові дочку і разом з ним виховує ще трьох його дітей.

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Дивіться, як Роналду оформив рекорд

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