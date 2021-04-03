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Роналду расплакался после дерби. Похоже, его все достало

3 апреля, 23:33

Олег Люлька Олег Люлька

Криштиану забил, но этого хватило всего лишь для ничьей в игре с одной из худших команд Италии

Ювентус еле спасся от поражения в туринском дерби с аутсайдером Серии А Торино, которое завершилось со счетом 2:2. Одно очко в этом матче "Старой синьоре" принес гол головой в исполнении Криштиану Роналду, который был засчитан после просмотра VAR.

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Несмотря на этот гол, после матча раздосадованный Роналду расплакался как ребенок. Его утешали игроки Торино. Видно, Криштиану достало терпеть неудачи с Юве, вот он сорвался.

Летом ждем Кришти в ПСЖ. Или опять в Реале.

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Отметим, что Ювентус остается за пределами ведущей тройки в Серии А, уступая двумя очками Аталанте Руслана Малиновского. Какая уж тут борьба за чемпионство!

Обзор матча Торино – Ювентус (2:2)

Торино – Ювентус – 2:2
Голы: Санабрия, 27, 46 – Кьеза, 13, Роналду, 81

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Добавим, что перед игрой с Торино фанаты Ювентуса решили взбодрить свою команду баннером следующего содержания: "Вас волнуют только социальные сети, спонсоры и миллионы. Сосредоточьтесь на дерби. Покажите яйца".

Но призыв ультрас Ювентуса особого эффекта, как видим, не возымел.

Роналду

Роналду / Фото: Reuters

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Торино

Источник: Сегодня|Спорт

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