Вот это да! Стала известна судьба повязки, которую Роналду швырнул на поле в Белграде

Скандальное поведение капитана Португалии Криштиану Роналду, резко отреагировавшего на решение судей не засчитать его чистый гол в конце отборочного матча ЧМ-2022 с Сербией (2:2), может спасти жизнь шестимесячном младенцу.
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Напомним, после того как нидерландский арбитр Данни Маккели прозевал полуметровый гол Роналду на последних секундах встречи, Криштиану швырнул свою капитанскую повязку на газон стадиона в Белграде и еще до финального свистка покинул поле.
Как оказалось, повязку подобрал один из рабочих арены, который в тот день находился на дежурстве. Он решил использовать ее в благотворительных целях и отдал на продажу на аукцион в поддержку ребенка по имени Гаврило Джурджевич, сообщает "СЭ".
У младенца из Крагуеваца спинальная мышечная атрофия. На лечение требуется 2,5 миллиона евро. Выручка от продажи повязки Роналду может помочь их собрать.
Ранее мы писали, что судья извинился перед Роналду за грубую ошибку. "Я за это его очень уважаю. Но недопустимо, чтобы в таком турнире не использовалась VAR", – обескуражен Криштиану.
Обзор скандального матча Сербия – Португалия (2:2)
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