Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Все матчи сборных во вторник, 30 марта: расписание, трансляции и таблицы

30 марта, 08:24

Олег Люлька Олег Люлька

Сегодня в Европе проходит десять поединков квалификации к чемпионату мира-2022

В международном футболе продолжаются дни сборных. Во вторник, 30 марта, в Европе проходит еще десять матчей отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Отметим, что все матчи квалификации доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Реклама

Читайте также: Миколенко, который привез пенальти Украине, покинул сборную и впервые заговорил

ГРУППА A

19:00 Азербайджан – Сербия
ТВ: "Футбол 1"

21:45 Люксембург – Португалия
ТВ: "Футбол 2"

Реклама

ГРУППА H

19:00 Кипр – Словения
ТВ: "Футбол 2"

21:45 Словакия – Россия

21:45 Хорватия – Мальта

Реклама

ГРУППА E

21:45 Уэльс – Чехия
ТВ: "Футбол 3"

21:45 Бельгия – Беларусь
ТВ: "Футбол 1"

Реклама

ГРУППА G

21:45 Турция – Латвия

21:45 Черногория – Норвегия

21:45 Гибралтар – Нидерланды

Кстати, накануне матча с Чехией из сборной Уэльса выгнали троих футболистов.

Смотрите, как ранее Украина сыграла 1:1 с Финляндией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание результаты ЧМ-2022

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять