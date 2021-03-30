Оце так поворот! Стала відома доля пов'язки, яку Роналду жбурнув на поле в Белграді

Незарахований гол Кріштіану, як виявилося, може врятувати життя сербського немовляти

Скандальна поведінка капітана Португалії Кріштіану Роналду,котрий різко відреагував на рішення суддів не зарахувати його чистий гол наприкінці відбіркового матчу ЧС-2022 з Сербією (2:2), може врятувати життя шестимісячному немовляті.

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Нагадаємо, після того як нідерландський арбітр Данні Маккелі проґавив півметровий гол Роналду на останніх секундах зустрічі, Кріштіану жбурнув свою капітанську пов'язку на газон стадіону в Белграді і ще до фінального свистка залишив поле.

Як виявилося, пов'язку підібрав один із робітників арени, який того дня був на чергуванні. Він вирішив використати її в благодійних цілях і віддав на продаж на аукціон на підтримку дитини на ім'я Гаврило Джурджевич, повідомляє "СЕ".

У немовляти з Крагуєваца спінальна м'язова атрофія. На лікування потрібно 2,5 мільйона євро. Виручка від продажу пов'язки Роналду може допомогти їх зібрати.

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Роналду / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що суддя вибачився перед Роналду за грубу помилку. "Я за це його дуже поважаю. Але неприпустимо, щоб у такому турнірі не використовувалася VAR", – обурюється Кріштіану.

Огляд скандального матчу Сербія – Португалія (2:2)

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