Оце так поворот! Стала відома доля пов'язки, яку Роналду жбурнув на поле в Белграді

Скандальна поведінка капітана Португалії Кріштіану Роналду,котрий різко відреагував на рішення суддів не зарахувати його чистий гол наприкінці відбіркового матчу ЧС-2022 з Сербією (2:2), може врятувати життя шестимісячному немовляті.
Читайте також: Всі матчі збірних у вівторок, 30 березня: розклад, трансляції і таблиці
Нагадаємо, після того як нідерландський арбітр Данні Маккелі проґавив півметровий гол Роналду на останніх секундах зустрічі, Кріштіану жбурнув свою капітанську пов'язку на газон стадіону в Белграді і ще до фінального свистка залишив поле.
Як виявилося, пов'язку підібрав один із робітників арени, який того дня був на чергуванні. Він вирішив використати її в благодійних цілях і віддав на продаж на аукціон на підтримку дитини на ім'я Гаврило Джурджевич, повідомляє "СЕ".
У немовляти з Крагуєваца спінальна м'язова атрофія. На лікування потрібно 2,5 мільйона євро. Виручка від продажу пов'язки Роналду може допомогти їх зібрати.
Раніше ми писали, що суддя вибачився перед Роналду за грубу помилку. "Я за це його дуже поважаю. Але неприпустимо, щоб у такому турнірі не використовувалася VAR", – обурюється Кріштіану.
Огляд скандального матчу Сербія – Португалія (2:2)
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк