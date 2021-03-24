Зустріч колишніх: тренувати Роналду рветься легендарний француз

Кріштіану Роналду скоро дійсно може знову возз'єднатися із Зінедіном Зіданом. Однак не в "Реалі". Керівництво "Ювентуса", за який виступає португальський нападаючий, розглядає французького фахівця в якості нового головного тренера на наступний сезон. Хоча й повернення Роналду в "Реал"не виключається.

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За інформацією La Gazzetta Dello Sport, вихід туринської команди в Лігу чемпіонів може не врятувати Андреа Пірло від звільнення після закінчення чемпіонату Італії. Повідомляється, що він підірвав довіру босів "Ювентуса" і може покинути команду. Поки "Ювентус" посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 55 очок.

Зінедін Зідан / Фото: Reuters

"Стара синьйора" розглядала чотирьох італійських фахівців: Массіміліано Аллегрі, Джан П'єро Гасперіні ("Аталанта"), Сімоне Індзагі ("Лаціо") і Лучано Спаллетті. А ось тепер цей список поповнив головний тренер "Реала" Зінедін Зідан. 48-річний француз зацікавлений в роботі з Роналду і може погодитися на пропозицію туринців.

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Нагадаємо, що Зідан виступав за "Ювентус" з 1996-го по 2001 рік, ставав дворазовим чемпіоном Італії, двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів і вигравав Суперкубок УЄФА. На посту головного тренера "Реала" c Кріштіану француз три рази перемагав в Лізі чемпіонів і по два рази – в Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Раніше Twitter "Беневенто" зійшов з розуму після перемоги над "Ювентусом".

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