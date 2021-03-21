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Це істерика! Twitter "Беневенто" зійшов з розуму після перемоги над "Ювентусом"

21 березня, 21:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб перервав серію в 11 матчів без перемог

Сенсаційно завершився матч 28-го туру чемпіонату Італії. "Беневенто" в гостях прихлопнув чинного чемпіона.

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Зустріч, що пройшла в Турині, завершилася з рахунком – 1:0 на користь "Беневенто". Єдиний гол на 69-й хвилині забив форвард Адольфо Гайч.

Радості "Беневенто" не було меж, адже команда перервала серію з 11 матчів без перемог. Twiiter клубу відреагував на це істерикою з безглуздим набором літер.

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З 29 очками клуб розташувався в Серії А на 16-му місці. "Ювентус" з 55 очками займає 3-е місце і відстає від лідируючого "Інтера" на 10 очок.

Днями Роналду оголосив, що перевершив Пеле і став кращим бомбардиром в історії футболу. Заява прозвучала після того, як 14 березня форвард "Ювентуса" забив три м'ячі "Кальярі" і довів число своїх голів до 770 в кар'єрі.

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