Кріштіану Роналду має намір кинути "Стару Синьйору". Стало відомо заради кого

Кріштіану Роналду задумався про повернення в Мадрид. Форвард "Ювентуса" не проти повернутися в клуб, де досяг своїх найбільших успіхів.

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Агент португальця Жорже Мендеш обговорив із "вершковими" можливість переходу свого клієнта в мадридський клуб, стверджує El Chiringuito. "Стара Синьйора" може продати 36-річного гравця за 60 млн євро. Клубу дуже накладно платити португальцю зарплату, яка з бонусами становить 31 млн євро в рік.

У нинішньому сезоні Роналду забив 27 м'ячів і віддав 4 гольові паси в 32 матчах у всіх змаганнях. Його контракт з "Ювентусом" розрахований до червня 2022 року.

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Роналду виступав за "Реал" з 2009 по 2018 рік. Він кращий бомбардир в історії клубу з 450 голами. Разом з "Реалом" Роналду чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і двічі ставав чемпіоном Іспанії.

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