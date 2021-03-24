Встреча бывших: тренировать Роналду рвется легендарный француз

Криштиану Роналду скоро действительно может снова воссоединиться с Зинедином Зиданом. Однако не в "Реале". Руководство "Ювентуса", за который выступает португальский нападающий, рассматривает французского специалиста в качестве нового главного тренера на следующий сезон. Хотя и возвращение Роналду в "Реал" не исключается.

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По информации La Gazzetta Dello Sport, выход туринской команды в Лигу чемпионов может не спасти Андреа Пирло от увольнения после окончания чемпионата Италии. Сообщается, что он подорвал доверие боссов "Ювентуса" и может покинуть команду. Пока "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков.

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

"Старая синьора" рассматривала четырех итальянских специалистов: Массимилиано Аллегри, Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Симоне Индзаги ("Лацио") и Лучано Спаллетти. А вот теперь этот список пополнил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. 48-летний француз заинтересован в работе с Роналду и может согласиться на предложение туринцев.

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Напомним, что Зидан выступал за "Ювентус" с 1996-го по 2001 год, становился двукратным чемпионом Италии, дважды доходил до финала Лиги чемпионов и выигрывал Суперкубок УЕФА. На посту главного тренера "Реала" c Криштиану француз три раза побеждал в Лиге чемпионов и по два раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее Twitter "Беневенто" сошел с ума после победы над "Ювентусом".

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