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Это истерика! Twitter "Беневенто" сошел с ума после победы над "Ювентусом"

21 марта, 21:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб прервал серию в 11 матчей без побед

Сенсационно завершился матч 28-го тура чемпионата Италии. "Беневенто" в гостях прихлопнул действующего чемпиона.

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Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом – 1:0 в пользу "Беневенто". Единственный гол на 69-й минуте забил форвард Адольфо Гайч.

Радости "Беневенто" не было предела, ведь команда прервала серию из 11 матчей без побед. Twiiter клуба отреагировал на это истерикой с бессмысленным набором букв.

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С 29 очками клуб расположился в Серии А на 16-м месте. "Ювентус" с 55 очками занимает 3-е место и отстает от лидирующего "Интера" на 10 очков.

На днях Роналду объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Заявление прозвучало после того, как 14 марта форвард "Ювентуса" забил три мяча "Кальяри" и довел число своих голов до 770 в карьере.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Беневенто
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