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Криштиану Роналду намерен бросить "Старую Синьору". Стало известно ради кого

12 марта, 09:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Агент португальца начал переговоры с Мадридом

Криштиану Роналду задумался о возвращении в Мадрид. Форвард "Ювентуса" не против вернуться в клуб, где добился своих самых больших успехов.

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Агент португальца Жорже Мендеш обсудил со "сливочными" возможность перехода своего клиента в мадридский клуб, утверждает El Chiringuito. "Старая Синьора" может продать 36-летнего игрока за 60 млн евро. Клубу очень накладно платить португальцу зарплату, которая с бонусами составляет 31 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Роналду забил 27 мячей и отдал 4 голевых паса в 32 матчах во всех соревнованиях. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

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Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба с 450 голами. Вместе с "Реалом" Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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Реал Мадрид Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: sports.ru

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