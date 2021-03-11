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За свинью ответишь! Сестра заступилась за Криштиану Роналду

11 марта, 18:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лидера "Юве" обидел сотрудник "Порту"

На этой неделе "Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов. После игры вспыхнул громкий скандал. Сотрудник португальского клуба назвал Криштиану Роналду свиньей.

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За брата вступилась Катя Авейру, которая резко ответила обидчику Роналду.

"Если кто-то и свинья в этой ситуации, то это вы! Не вашему грязному рту говорить о том, кто достиг большего, чем вы добьетесь за 1000 жизней. Я поддерживаю "Порту" в чемпионате страны, но таких людей с командой ассоциировать я не хочу. Есть у меня зубы или нет, но у меня есть честь.

Однажды мы встретимся с тобой лицом к лицу. Тогда посмотрим, есть ли у тебя самого зубы", – написала Авейру в соцсетях.

По итогам конфликта Фернандо Сауль принес публичные извинения Роналду и его семье.

Напомним, что сегодня в Лиге Европы будут сыграны два матча украинских клубов:

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Также у нас на сайте будут доступны стримы поединков "Динамо" и "Шахтера".

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Порту Ювентус Турин

Источник: sport24.ru

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