Налітай, подешевшало! Роналду за ціною Циганкова: "Ювентус" позбавляється від зірки

Пандемія коронавируса серйозно вдарила по футболу. Багато хто навіть солідні клуби опинилися в непростій фінансовій ситуації через відсутність глядачів на трибунах. Виявилося, що навіть найпопулярніший клуб Італії, "Ювентус", думає бити від Кріштіану Роналду через високу зарплати португальця. Втім, той теж не сидить склавши руки. Раніше писали, що Роналду має намір кинути "Ювентус".

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П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" вже веде переговори з "Реалом". Його ж нинішній клуб, щоб не нести великі збитки, готовий віддати КріРо "всього" за 25 мільйонів євро. Про це повідомляє авторитетне іспанське видання AS. Тоді як купили його туринці у тих же мадридців влітку 2018 року за 117 "лимонів". Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2022-го.

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

У сезоні 2020/2021 "Юве" вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від "Порту" і практично втратив шанси на перемогу в італійській Серії А.

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Цікаво, що нині практично в таку ж ціну, 24-25 мільйонів, оцінюють найдорожчого українського футболіста – динамівця Віктора Циганкова. Правда, сайт Transfermarkt опустив вартість 36-річного Роналду не до 25, а до 50 мільйонів.

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Дивіться, як Кріштіану зробив хет-трик у матчі з "Кальярі":

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