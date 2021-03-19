Роналду не доганяє Мессі: рейтинг зарплат в футболі Італії та Іспанії

Сьогодні авторитетне французьке видання l'Equipe опублікувало імена футболістів і тренерів з найбільшими доходами в двох сильних європейських чемпіонатах – Іспанії та Італії. Примітно, що виступають в них найзірковіші гравці сучасності – Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. Виявляється, зарплата у аргентинця значно більше, ніж у португальця.
Днями Пеле відповів Роналду, який привласнив собі головний рекорд футболу.
Зарплати футболістів Ла Ліги. ТОП-5
- Лео Мессі ("Барселона") – 10,5 мільйона євро на місяць (до вирахування податків)
- Антуан Грізманн ("Барселона") – 2,9 млн
- Луїс Суарес ("Атлетіко") – 2,9 млн
- Еден Азар ("Реал") – 2,5 млн
- Серхіо Рамос ("Реал") – 2 млн
В Італії не тільки Роналду отримує менше Мессі, але і в цілому зірки в порівнянні з колегами в Іспанії.
Зарплати футболістів Серії А. ТОП-5
- Роналду ("Ювентус") – 4,53 млн євро на місяць (до вирахування податків)
- Едін Джеко ("Рома") – 1,07 млн
- Маттейс де Лігт ("Ювентус") – 1,02
- Ромелу Лукаку ("Інтер") – 0,95
- Крістіан Еріксен ("Інтер") – 0,95
Скромніше доходи і у тренерів на Апеннінах, ніж на Піренеях.
Зарплати тренерів Ла Ліги. ТОП-3
- Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 3,6 млн євро в місяць
- Зінедін Зідан ("Реал") – 1,4 млн
- Рональд Куман ("Барселона") – 1,2 млн
Зарплати тренерів Серії А. ТОП-3
- Антоніо Конте ("Ювентус") – 1,38 млн євро
- Паулу Фонсека ("Рома") – 0,38 млн
- Джан П'єро Гасперіні ("Аталанта") – 0,36 млн
Тим часом, український воротар "Реала" одружився в Іспанії.
Дивіться, як Кріштіану забивав в чемпіонаті Італії кілька днів тому:
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