Роналду не доганяє Мессі: рейтинг зарплат в футболі Італії та Іспанії

Кріштіану отримує менше Ліонеля в два з гаком рази

Сьогодні авторитетне французьке видання l'Equipe опублікувало імена футболістів і тренерів з найбільшими доходами в двох сильних європейських чемпіонатах – Іспанії та Італії. Примітно, що виступають в них найзірковіші гравці сучасності – Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. Виявляється, зарплата у аргентинця значно більше, ніж у португальця.

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Днями Пеле відповів Роналду, який привласнив собі головний рекорд футболу.

Зарплати футболістів Ла Ліги. ТОП-5

Лео Мессі ("Барселона") – 10,5 мільйона євро на місяць (до вирахування податків) Антуан Грізманн ("Барселона") – 2,9 млн Луїс Суарес ("Атлетіко") – 2,9 млн Еден Азар ("Реал") – 2,5 млн Серхіо Рамос ("Реал") – 2 млн

Ліонель Мессі та Серхіо Рамос / Фото: AFP

В Італії не тільки Роналду отримує менше Мессі, але і в цілому зірки в порівнянні з колегами в Іспанії.

Зарплати футболістів Серії А. ТОП-5

Роналду ("Ювентус") – 4,53 млн євро на місяць (до вирахування податків) Едін Джеко ("Рома") – 1,07 млн Маттейс де Лігт ("Ювентус") – 1,02 Ромелу Лукаку ("Інтер") – 0,95 Крістіан Еріксен ("Інтер") – 0,95

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Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Скромніше доходи і у тренерів на Апеннінах, ніж на Піренеях.

Зарплати тренерів Ла Ліги. ТОП-3

Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 3,6 млн євро в місяць Зінедін Зідан ("Реал") – 1,4 млн Рональд Куман ("Барселона") – 1,2 млн

Тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне / Фото: AFP

Зарплати тренерів Серії А. ТОП-3

Антоніо Конте ("Ювентус") – 1,38 млн євро Паулу Фонсека ("Рома") – 0,38 млн Джан П'єро Гасперіні ("Аталанта") – 0,36 млн

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Антоніо Конте / Фото: Reuters

Тим часом, український воротар "Реала" одружився в Іспанії.

Дивіться, як Кріштіану забивав в чемпіонаті Італії кілька днів тому:

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