Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Роналду не доганяє Мессі: рейтинг зарплат в футболі Італії та Іспанії

19 березня, 18:42

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кріштіану отримує менше Ліонеля в два з гаком рази

Сьогодні авторитетне французьке видання l'Equipe опублікувало імена футболістів і тренерів з найбільшими доходами в двох сильних європейських чемпіонатах – Іспанії та Італії. Примітно, що виступають в них найзірковіші гравці сучасності – Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. Виявляється, зарплата у аргентинця значно більше, ніж у португальця.

Реклама

Днями Пеле відповів Роналду, який привласнив собі головний рекорд футболу.

Зарплати футболістів Ла Ліги. ТОП-5

  1. Лео Мессі ("Барселона") – 10,5 мільйона євро на місяць (до вирахування податків)
  2. Антуан Грізманн ("Барселона") – 2,9 млн
  3. Луїс Суарес ("Атлетіко") – 2,9 млн
  4. Еден Азар ("Реал") – 2,5 млн
  5. Серхіо Рамос ("Реал") – 2 млн

Ліонель Мессі та Серхіо Рамос

Ліонель Мессі та Серхіо Рамос / Фото: AFP

В Італії не тільки Роналду отримує менше Мессі, але і в цілому зірки в порівнянні з колегами в Іспанії.

Зарплати футболістів Серії А. ТОП-5

  1. Роналду ("Ювентус") – 4,53 млн євро на місяць (до вирахування податків)
  2. Едін Джеко ("Рома") – 1,07 млн
  3. Маттейс де Лігт ("Ювентус") – 1,02
  4. Ромелу Лукаку ("Інтер") – 0,95
  5. Крістіан Еріксен ("Інтер") – 0,95
Реклама

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Скромніше доходи і у тренерів на Апеннінах, ніж на Піренеях.

В тренді
Цирк для Лукашенка: суперник тричі падав, щоб не обігнати президента Білорусі

Зарплати тренерів Ла Ліги. ТОП-3

  1. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 3,6 млн євро в місяць
  2. Зінедін Зідан ("Реал") – 1,4 млн
  3. Рональд Куман ("Барселона") – 1,2 млн

Тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне

Тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне / Фото: AFP

Зарплати тренерів Серії А. ТОП-3

  1. Антоніо Конте ("Ювентус") – 1,38 млн євро
  2. Паулу Фонсека ("Рома") – 0,38 млн
  3. Джан П'єро Гасперіні ("Аталанта") – 0,36 млн
Реклама

Антоніо Конте

Антоніо Конте / Фото: Reuters

Тим часом, український воротар "Реала" одружився в Іспанії.

Дивіться, як Кріштіану забивав в чемпіонаті Італії кілька днів тому:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер зарплати футбол футболісти Кріштіану Роналду Зінедін Зідан Ліонель Мессі Антоніо Конте Дієго Сімеоне
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21
Футболісти
Футболісти "Ювентуса" знялися в ролику ParimatchФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти