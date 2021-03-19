Весілля в спортивному костюмі: український воротар одружився в Іспанії

Одним холостяком в українському футболі стало менше. Вчора в Іспанії 22-річний голкіпер мадридського "Реала" і збірної Шевченка Андрій Лунін одружився на своїй коханій Анастасії Томазовій. Раніше ми розповідали, що український воротар водить "звіра" за 2,7 млн і гріє лавку "Реала".

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Скромний розпис в епоху коронавірусу пройшов в Мадриді. А на офіційну церемонію наречений і наречена прийшли в спортивних костюмах.

"Одружені 18.03.21. Важливий і особливий день в нашому житті. Люблю тебе", – прокоментував Лунін пост в Instagram

Нагадаємо, що Лунін покликав заміж свою дівчину Анастасіюще на католицьке Різдво 2019 року. Романтичну пропозицію руки і серця футболіст зробив на клубному стадіоні "Вальядоліда", за який грав на той момент. І на полі "Хосе Соррілья" у відповідь почув заповітне "так".

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Андрій і Настя вже чимало років разом, а познайомилися через соціальні мережі.

"Після віртуального спілкування домовилися про зустріч – і понеслась, – розповідала дівчина. – Ми гуляли в парку, постійно розмовляли по телефону, він проводжав мене додому. У той час Андрій тільки починав кар'єру в "Дніпрі". На початку відносин було незвично, коли Андрій часто і надовго виїжджав на збори, однак зараз це вже не проблема – звикла до такого його способу життя"

Анастасія родом з Дніпра і ніколи не мріяла про чоловіка-футболіста: "У дитинстві я мріяла про принца з Дубая (сміється). Коли маленька була, навіть не знала про те, що футболісти є".

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Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч в Кубку. І дебют Луніна за "Реалі" обернувся ганьбою- пропустив два м'ячі від аутсайдера.

Дивіться тренування Луніна в "Реалі"

Тренування Луніна в "Реалі" Відео: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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