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Роналду не догоняет Месси: рейтинг зарплат в футболе Италии и Испании

19 марта, 18:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Криштиану получает меньше Лионеля в два с лишним раза

Сегодня авторитетное французское издание l'Equipe опубликовало имена футболистов и тренеров с самыми большими доходами в двух сильных европейских чемпионатах – Испании и Италии. Примечательно, что выступают в них самые звездные игроки современности – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оказывается, зарплата у аргентинца значительно больше, чем у португальца.

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На днях Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола.

Зарплаты футболистов Ла Лиги. ТОП-5

  1. Лео Месси ("Барселона") – 10,5 миллионов евро в месяц (до вычета налогов)
  2. Антуан Гризманн ("Барселона") – 2,9 млн
  3. Луис Суарес ("Атлетико") – 2,9 млн
  4. Эден Азар ("Реал") – 2,5 млн
  5. Серхио Рамос ("Реал") – 2 млн

Лионель Месси и Серхио Рамос

Лионель Месси и Серхио Рамос / Фото: AFP

В Италии не только Роналду получает меньше Месси, но и в целом звезды по сравнению с коллегами в Испании.

Зарплаты футболистов Серии А. ТОП-5

  1. Роналду ("Ювентус") – 4,53 млн евро в месяц (до вычета налогов)
  2. Эдин Джеко ("Рома") – 1,07 млн
  3. Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 1,02
  4. Ромелу Лукаку ("Интер") – 0,95
  5. Кристиан Эриксен ("Интер") – 0,95
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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Скромнее доходы и у тренеров на Апеннинах, чем на Пиренеях.

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Зарплаты тренеров Ла Лиги. ТОП-3

  1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 3,6 млн евро в месяц
  2. Зинедин Зидан ("Реал") – 1,4 млн
  3. Рональд Куман ("Барселона") – 1,2 млн

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне / Фото: AFP

Зарплаты тренеров Серии А. ТОП-3

  1. Антонио Конте ("Ювентус") – 1,38 млн евро
  2. Паулу Фонсека ("Рома") – 0,38 млн
  3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 0,36 млн
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Антонио Конте

Антонио Конте / Фото: Reuters

Тем временем, украинский вратарь "Реала" женился в Испании.

Смотрите, как Криштиану забивал в чемпионате Италии несколько дней назад:

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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