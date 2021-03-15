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"Жалею об одном": Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола

15 марта, 00:15

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилец выбросил белый флаг, признав, что он – уже не лучший бомбардир в истории

80-летний Пеле таки признал, что уже не он – лучший бомбардир в истории футбола. Напомним, после воскресного хет-трика в ворота "Кальяри" новым королем результативности всех времен себя объявил форвард "Ювентуса" Роналду. И легендарный бразилец с этим согласился, поздравив нового рекордсмена – Криштиану.

"Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет"

"Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет", – написал Пеле в Instagram

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Отметим, что Роналду довел счет своих голов до 770. У Пеле – на три мяча меньше.

Ранее мы писали, что 80-летнему Пеле сделали прививку от коронавируса.С момента объявления пандемии он не покидает свой дом в Гуаруже, штат Сан-Пауло.

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Также мы рассказывали, что в честь Пеле переименовали стадион "Маракана".

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