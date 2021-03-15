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"Шкодую про одне": Пеле відповів Роналду, який привласнив собі головний рекорд футболу

15 березня, 00:15

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилець викинув білий прапор, визнавши, що він – уже не найкращий бомбардир в історії

80-річний Пеле таки визнав, що вже не він – найкращий бомбардир в історії футболу. Нагадаємо, після недільного хет-трику у ворота "Кальярі" новим королем результативності всіх часів себе оголосив форвард "Ювентуса" Роналду. І легендарний бразилець з цим погодився, привітавши нового рекордсмена – Кріштіану.

"Кріштіану, життя – це одиночний політ. У кожного своя подорож, і яка ж прекрасно твоя! Я захоплююся тобою, люблю спостерігати за твоєю грою, це ні для кого не секрет"

"Вітаю з тим, що ти побив мій рекорд за голами в офіційних матчах. Я шкодую лише про те, що не можу тебе сьогодні обійняти. Але я залишаю це фото на твою честь з великою любов'ю як символ дружби, яка триває вже багато років" , – написав Пеле в Instagram

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Відзначимо, що Роналду довів лік своїх голів до 770. У Пеле – на три м'ячі менше.

Раніше ми писали, що 80-річному Пеле зробили щеплення від коронавірусу.З моменту оголошення пандемії він не залишає свій дім в Гуаружі, штат Сан-Пауло.

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Також ми розповідали, що на честь Пеле перейменували стадіон "Маракана".

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рекорд футболіст гол Кріштіану Роналду Пеле
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