Усі матчі збірних у вівторок, 30 березня: розклад, трансляції і таблиці

У міжнародному футболі тривають дні збірних. У вівторок, 30 березня, в Європі відбуваються ще десять матчів відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, оновлювані результати і турнірні таблиці. Відзначимо, що всі матчі кваліфікації доступні до перегляду на сервісі OLL.TV.
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ГРУПА A
19:00 Азербайджан – Сербія
ТВ: "Футбол 1"
21:45 Люксембург – Португалія
ТВ: "Футбол 2"
ГРУПА H
19:00 Кіпр – Словенія
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Словаччина – Росія
21:45 Хорватія – Мальта
ГРУПА E
21:45 Уельс – Чехія
ТВ: "Футбол 3"
21:45 Бельгія – Білорусь
ТВ: "Футбол 1"
ГРУПА G
21:45 Туреччина – Латвія
21:45 Чорногорія – Норвегія
21:45 Гібралтар – Нідерланди
До речі, напередодні матчу з Чехією зі збірної Уельсу вигнали трьох футболістів.
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