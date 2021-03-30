Усі матчі збірних у вівторок, 30 березня: розклад, трансляції і таблиці

Сьогодні в Європі відбуваються десять поєдинків кваліфікації до чемпіонату світу-2022

У міжнародному футболі тривають дні збірних. У вівторок, 30 березня, в Європі відбуваються ще десять матчів відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, оновлювані результати і турнірні таблиці. Відзначимо, що всі матчі кваліфікації доступні до перегляду на сервісі OLL.TV.

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ГРУПА A

19:00 Азербайджан – Сербія

ТВ: "Футбол 1"

21:45 Люксембург – Португалія

ТВ: "Футбол 2"

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ГРУПА H

19:00 Кіпр – Словенія

ТВ: "Футбол 2"

21:45 Словаччина – Росія

21:45 Хорватія – Мальта

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ГРУПА E

21:45 Уельс – Чехія

ТВ: "Футбол 3"

21:45 Бельгія – Білорусь

ТВ: "Футбол 1"

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ГРУПА G

21:45 Туреччина – Латвія

21:45 Чорногорія – Норвегія

21:45 Гібралтар – Нідерланди

До речі, напередодні матчу з Чехією зі збірної Уельсу вигнали трьох футболістів.

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