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Суддя вибачився перед Роналду за грубу помилку – реакція зірки футболу

28 березня, 14:56

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Португальський форвард з повагою поставився до рефері, але обурився відсутністю VAR

Скандалом завершився вчора ввечері матч відбору чемпіонату світу між збірними Сербії та Португалії в Белграді. На останній доданій хвилині за рахунку 2:2 судді не побачили, що м'яч перетнув лінію воріт господарів після удару Кріштіану Роналду. Системи VAR на арені не було, так що зустріч так і завершилася нічиєю. Як ми писали, Роналду розлютився і викинув капітанську пов'язку.

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Згодом арбітри зрозуміли свою грубу помилку і вибачилися. Спочатку про це розповів головний тренер гостей Фернанду Сантуш. Його слова наводить "Євроспорт":

"Рефері згодом побачив, що сталося, і підійшов до мене, щоб вибачитися за помилку. М'яч перетнув лінію на півметра, так що було б справедливо, якби його зарахували. Звичайно, це не компенсує той факт, що ми не були досить гарні, але якщо вже м'яч побував у воротах, він повинен бути зарахований".

Пізніше Роналду також повідомив, що нідерландський рефері Данні Маккелі визнав ляп:

"Суддя вибачився, і я за це його дуже поважаю. Але неприпустимо, щоб у такому турнірі не використовувалася VAR. М'яч знаходився на пів метра всередині воріт. Вибачення арбітрів не вирішать проблему. Вони роблять помилки, вони люди, але для цього існує VAR".

Також емоції Кріштіану виплеснув на своїй сторінці в Instagram, заявивши, що "образили цілу націю". Зірковий форвард написав, що бути капітаном – честь, хоча його вчинок з пов'язкою викликав неоднозначну реакцію навіть у Португалії.

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Дивіться огляд другого тайму, в кінці якого стався скандальний епізод:

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