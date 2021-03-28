Судья извинился перед Роналду за грубую ошибку – реакция звезды футбола

Скандалом завершился вчера вечером матч отбора чемпионата мира между сборными Сербии и Португалии в Белграде. На последней добавленной минуте при счете 2:2 судьи не увидели, что мяч пересек линию ворот хозяев после удара Криштиану Роналду. Системы VAR на арене не было, так что встреча так и завершилась ничьей. Как мы писали, Роналду взбесился и выбросил капитанскую повязку.

Реклама

Со временем арбитры поняли свою грубую ошибку и извинились. Сначала об этом рассказал главный тренер гостей Фернанду Сантуш. Его слова приводит "Евроспорт":

"Рефери впоследствии увидел, что произошло, и подошел ко мне, чтобы извиниться за ошибку. Мяч пересек линию на полметра, так что было бы справедливо, если бы его засчитали. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши, но раз уж мяч побывал в воротах, он должен быть засчитан".

Позже Роналду также сообщил, что нидерландский рефери Данни Маккели признал ляп:

"Судья извинился, и я за это его очень уважаю. Но недопустимо, чтобы в таком турнире не использовалась VAR. Мяч находился на полметра внутри ворот. Извинения арбитров не решат проблему. Они делают ошибки, они люди, но для этого существует VAR".

Также эмоции Криштиану выплеснул на своей странице в Instagram, заявив, что "обидели целую нацию". Звездный форвард написал, что быть капитаном – честь, хотя его поступок с повязкой вызвал неоднозначную реакцию даже в Португалии.

Реклама

На нашем сайте идет Украина – Финляндия онлайн.

Смотрите обзор второго тайма, в конце которого произошел скандальный эпизод:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама